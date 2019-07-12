Йошкар-Ола, , 17:36 — REGNUM

ЦИК Марий Эл принял постановление о предупреждении одной из партий о грубом нарушении в рамках избирательной кампании в Госсобрание республики. Об этом стало известно по итогам пресс-конференции главы избиркома Ирины Татариновой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С момента старта избирательной кампании поступило 3 обращения о нарушениях избирательного законодательства, все они связаны с порядком проведения предвыборной агитации.

До настоящего времени зарегистрированы партийные списки «Единой России» и «Справедливой России». По 33 одномандатным избирательным округам зарегистрировано 90 кандидатов.

По состоянию на 11 июля выдвинуто всего 357 кандидатов: 311 представителей партий и 46 самовыдвиженцев.

Также для участия в выборах депутатов горсобрания Йошкар-Олы выдвинуто 85 кандидатов от партий и 11 самовыдвиженцев.

В настоящее время продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов, до 2 августа станет окончательно известно число зарегистрированных партий и кандидатов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Госсобрания республики состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Из 52 депутатов 13 будут избраны по партийным спискам, 39 — по одномандатным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.

Парламент будет избираться сроком на пять лет — до сентября 2024 года.

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