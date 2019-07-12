Ставрополь, , 17:29 — REGNUM

Площадку строящегося жилого комплекса, а также новую среднюю общеобразовательную школу посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил в ходе рабочей поездки в Ставрополь 12 июля, сообщила пресс-служба правительства РФ.

На территории строящегося жилого комплекса «Российский» планируется возвести девять жилых домов разной этажности, физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами и многофункциональной спортивной площадкой для подвижных игр, детский сад на 160 мест. Ввод в эксплуатацию объектов жилого комплекса «Российский» запланирован на 2019−2023 годы. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что строительство комплекса — пример реализации сразу нескольких нацпроектов на одной площадке, сообщила его пресс-служба. Глава правительства также пообщался с жителями микрорайона.

«У вас неплохие дороги, сейчас сам проехал и увидел, какие перемены к лучшему произошли», — цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Медведева.

Также глава правительства РФ осмотрел новую школу в 526-м квартале Ставрополя — ее готовят к открытию 1 сентября этого года. Объект построен за счёт средств краевого бюджета и бюджета муниципалитета в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», его стоимость — более миллиарда рублей. Школа рассчитана на 1550 мест (62 класса по 25 человек).

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