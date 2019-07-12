Идлиб, Сирия, , 17:20 — REGNUM

Российская авиация провела воздушную операцию в западной части сирийской провинции Идлиб. Под удар попали позиции иностранной террористической группировки Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идет о районе Джиср-эш-Шугур, базах и укрытиях боевиков у турецкой границы. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Российские ВКС также нанесли удары по нескольким районам, находящимся под контролем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе, по городам Ариха и Идлиб.

Обе группировки составляют костях джихадистских сил в регионе Большого Идлиба. Только сломав им хребет, можно будет говорить о скорой ликвидации этого анклава боевиков.

В наступлении Сирийской арабской армии на Идлиб, которое началось 6 мая 2019 года, российская и сирийская авиация играют решающую роль. Кроме того, значительный вклад вносит реактивная и ствольная артиллерия.

Сами боевики были вынуждены признать, что таких авиаударов и ракетно-артиллерийских обстрелов никто не может вынести. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.