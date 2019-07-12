Киев, , 17:15 — REGNUM

«Во время президентства Владимира Зеленского Украина сможет стать президентской республикой, поскольку глава государства получит подконтрольное правительство и парламент». Об этом 12 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

Он выразил уверенность в том, что команда Зеленского сможет взять под контроль правительство и парламент, что позволит быстро принимать законы. Карасёв сообщил, что команде Зеленского будет легче принимать законы в парламент, поскольку в Раде у партии «Слуга народа» будет достаточно большое количество депутатов, фактически они займут первое место».

«Не будет каких-то согласований, торгов и прочего. С этой точки зрения этот парламент будет более результативным и более эффективным. Даже если будет коалиционное большинство, у «Слуги народа» будет достаточно возможностей, чтобы руководить коалиционными партнерами из небольших фракций. Скорее всего, будет их премьер и пропрезидентское большинство. Будет замкнутый эффективный круг президент-премьер-правительство-парламентское большинство», — сказал Карасёв.

«Если у президента будет свое правительство и свое большинство страна будет работать как президентская республика, а не как парламентско-президентская, что написано в Конституции. Но это легально и легитимно, так выбрал народ», — добавил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 6−10 июля, свидетельствуют о том, что на досрочных выборах в Раду 5%-ный барьер преодолеют пять партий. Так, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также в данный момент преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,6%), «Европейская Солидарность» (8,2%), «Голос» (6,6%), и «Батькивщина» (6,4%).

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,6%, «Оппозиционный блок» — 3,2%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,8%, Радикальную партию — 2,5%, партию ВО «Свобода» — 2,1%.

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» 6−10 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением Крыма и отдельных регионов Донбасса. Ошибка выборки — 2,2%.

Отметим, за последний месяц рейтинг партии «Слуга народа» вырос на 4,7%. По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 июня — 3 июля, пропрезидентскую партию поддерживало 42,3%.