Киев, 12 июля 2019, 17:15 — REGNUM
«Во время президентства Владимира Зеленского Украина сможет стать президентской республикой, поскольку глава государства получит подконтрольное правительство и парламент». Об этом 12 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
Он выразил уверенность в том, что команда Зеленского сможет взять под контроль правительство и парламент, что позволит быстро принимать законы. Карасёв сообщил, что команде Зеленского будет легче принимать законы в парламент, поскольку в Раде у партии «Слуга народа» будет достаточно большое количество депутатов, фактически они займут первое место».
Как сообщало ИА REGNUM, данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 6−10 июля, свидетельствуют о том, что на досрочных выборах в Раду 5%-ный барьер преодолеют пять партий. Так, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также в данный момент преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,6%), «Европейская Солидарность» (8,2%), «Голос» (6,6%), и «Батькивщина» (6,4%).
Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,6%, «Оппозиционный блок» — 3,2%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,8%, Радикальную партию — 2,5%, партию ВО «Свобода» — 2,1%.
Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» 6−10 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением Крыма и отдельных регионов Донбасса. Ошибка выборки — 2,2%.
Отметим, за последний месяц рейтинг партии «Слуга народа» вырос на 4,7%. По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 июня — 3 июля, пропрезидентскую партию поддерживало 42,3%.