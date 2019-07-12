На карабахском фронте затишье

12 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Мира Гасанова, , 17:13 — REGNUM

Главное об Азербайджане с 5 по 10 июля

Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Европейского совета начал свое турне с Баку

Политический ландшафт Закавказья на этой неделе украсило турне главы Европейского совета Дональда Туска, который свой визит в регион начал с Азербайджана, затем отправился в Армению, а завершил его в Батуми, приняв участие в конференции, посвященной 10-летию программы «Восточное партнерство». В Баку глава Евросовета провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, сообщил АЗЕРТАДЖ, в ходе которых обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, вопросы регионального развития и энергетической безопасности, транспортных коммуникаций, а также продолжающиеся между Европейской комиссией и Азербайджаном переговоры по новому соглашению. Был обсужден также нагорно-карабахский конфликт. Алиев проинформировал Туска о позиции Баку по урегулированию конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Туск отметил, что Европейский союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Он заявил, что переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве, а также по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. «Наши экономики извлекут из них пользу, а наши политические, деловые и культурные отношения углубятся. Конечно, мы не должны забывать о Южном газовом коридоре, который в подлинном смысле слова соединяет нас. Этот позитивный момент должен вывести наше партнерство на более высокий уровень, принести прямую пользу всем нашим народам, сопровождать проводимый Азербайджаном процесс реформ и экономической диверсификации», — сказал Туск.

Посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на мероприятии, где были презентованы исследования о нынешнем положении и перспективах европейско-азербайджанского сотрудничества, назвал визит президента Европейского совета в Баку символом устойчивого прогресса во взаимоотношениях Баку и Брюсселя, пишет 1news.az. Посол подчеркнул, что встреча Туска и Алиева была позитивной и конструктивной. Он также обратил внимание на то, что Туск подтвердил уважение со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Важным аспектом посол назвал тот факт, что согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному EU Neighbours east, Евросоюз остается международной организацией, к которой в азербайджанском обществе имеется наибольшее доверие. Так, доверяют ЕС 35% населения, тогда как 46% опрошенных в целом позитивно воспринимают ЕС и образ Европы.

На карабахском фронте затишье

После последнего обострения ситуации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в мае-июне, когда обе стороны конфликта понесли некоторые потери в живой силе, установилось относительное спокойствие. На ситуацию повлияли очередные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Вашингтоне 20 июня. О ситуации на фронте ежедневно сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана. Судя по информации, лишь на некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами.

«Шах Дениз 2» получил британскую премию

Инженеры, задействованные в реализации проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», получили награду «Крупный проект» Королевской инженерной академии Великобритании на 2019 год за сотрудничество в реализации этого проекта, передает Trend со ссылкой на академию. Награда была вручена в Лондоне 11 июля. В сообщении Королевской инженерной академии говорится, что «Шах Дениз-2» поможет Европе удовлетворить свои будущие потребности в энергоресурсах и сыграет важную роль в переходе стран ЕС к экономике с низким уровнем выбросов углерода. «Шах Дениз-2» является отправной точкой нового «Южного газового коридора». В рамках второй стадии разработки месторождения будет добываться дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них шесть миллиардов будет поставляться в Турцию, а 10 миллиардов — в Европу. В пиковый период объем добычи газа с месторождения «Шах Дениз» достигнет 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей в день. Контракт на разработку морского месторождения «Шах Дениз» был подписан четвертого июня 1996 года. В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами контракт по разработке «Шах Дениз» был продлен с 2036 до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7% и 28,8% соответственно. Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) — 28,8%, AzSD — 10%, SGC Upstream — 6,7%, Petronas — 15,5%, Lukoil — 10%, NICO — 10% и TPAO — 19%. Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Впервые в мире: бакинский аэропорт перешел на облачные технологии

Международный аэропорт Гейдар Алиев стал первым в мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии, сообщает Тренд. 4 июля при участии делегации компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом Томасом Лопесом Фернебрандом состоялась официальная церемония запуска в работу новых облачных технологий, которые будут применяться в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Бакинский аэропорт получил возможность управлять новой базой данных, системами управления ресурсами, отображения информации о полетах и другие. Показателем эффективного сотрудничества между сторонами также стала церемония подписания соглашения о внедрении для авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» программного обеспечения Amadeus Altéa PSS. Документ подписали президент AZAL Джахангир Аскеров и Фернебранд. Новое программное обеспечение позволит авиакомпании AZAL еще более эффективно персонализировать обслуживание пассажиров, качественно улучшит функциональность системы бронирования, инвенторной базы данных и системы управления доходами.

В Азербайджане растет интерес мужчин к профессии учителя

В средних школах Азербайджана традиционно преобладает число женщин-педагогов, но, по словам министра образования Джейхуна Байрамова, в сравнении с прошлыми годами наблюдается рост числа мужчин, желающих работать учителями, сообщает Report. Объясняется это реформами сфере образования, ростом заработной платы педагогов и повышенным вниманием правительства этой области. Так, согласно распоряжению президента страны от 18 июня 2019 года, должностная зарплата учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, знания и умения которых прошли диагностическую оценку, с 1 сентября этого года в среднем вырастет на 20% и превысит 600 манатов. Однако все же в краткосрочной перспективе не приходится ожидать даже относительного баланса между педагогами женщинами и мужчинами.

Азербайджан переходит на обязательное медстрахование

В сентябре в Азербайджане планируется утвердить все документы по обязательному медицинскому страхованию, пишет Zerkalo.az. В настоящее время во всех медицинских учреждениях ведется подготовительная работа по внедрению со следующего года обязательного медицинского страхования. Об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев. По его словам, подготовительная работа в основном связана с созданием инфраструктуры информационных технологий в больницах, электронной регистрацией страхователей по их прибытию в больницу, передачей агентству электронной информации об оказываемых услугах. На основе этого агентство сможет произвести оплату. «Интенсивные работы в этом направлении идут во всех больницах. Другой вопрос связан с новыми зарплатами медработников, подсчетом бонусов, тарифов, пакетом услуг, все это готово. Полагаем, что в ближайший месяц все документы будут направлены на подтверждение. Мы ожидаем их утверждения в сентябре», — сказал Алиев. Отметим, что указ о медицинском страховании был подписан еще президентом Гейдаром Алиевым 30 декабря 1999 года, в 2000 году в государственном бюджете была предусмотрена модель для реализации обязательного медицинского страхования. В дальнейшем по распоряжению президента страны реализация закона была отложена до 2005 года. А в 2008 году при кабинете министров было создано Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Шеки и Ханский дворец в Списке ЮНЕСКО

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки, сообщает министерство культуры Азербайджана. Представленная Азербайджаном номинация «Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов» обсуждалась еще в 2017 году на 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Кракове. Напомним, что в Баку 30 июня по 10 июля проходила 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором принимали участие около 2500 делегатов из более чем 180 стран мира.