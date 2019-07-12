Серов, Свердловская область, , 16:59 — REGNUM

В Свердловской области по Серовскому одномандатному округу зарегистрирован первый кандидат на довыборах в Госдуму. Удостоверение получила педагог Ирина Скачкова, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Скачкову выдвинула партия «Яблоко». уточнили в избиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 8 сентября. Они проводятся в связи с тем, что избранный в 2016 году депутатом Сергей Бидонько сдал мандат в связи с назначением на пост вице-губернатора.

Всего на сегодняшний день выдвинуты семь человек. 11 июля завершился приём документов о выдвижении от самовыдвиженцев. А 23 июля он закончится и для тех, кого в Госдуму намерены направить политические партии.