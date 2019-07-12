Дамаск, , 16:39 — REGNUM

Турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на различные СМИ и информацию от военных сообщает о подготовке вооруженных сил Турции к массированной операции на территории Сирии к востоку от Евфрата. Данный регион удерживается Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США. Основу СДС составляют вооруженные формирования сирийских курдов — отряды Народных защитников.

Анкара внесла отряды Народных защитников в список террористических организаций, относит их к сирийской ветви запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Издание ссылается на бывшего военного и эксперта по безопасности Абдуллу Агара, который сказал: «Последние развертывания и тактическая мобильность на местах имеют очень сильные признаки для наступления к востоку от Евфрата».

ИА REGNUM ранее сообщало о скоплении значительной военной группировки на границе Турции с Сирией. Она насчитывает около 80 тысяч личного состава и около 1000 единиц боевой техники и вооружения.

Издание Daily Sabah отмечает, что Турцию к началу этого обширного наступления подталкивают недавние встречи между США, странами Персидского залива (Саудовская Аравия и ОАЭ) и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами, а также озвученные планы Франции и Британии по увеличению численности своих воинских контингентов в этом регионе.

Возможно, Турция хочет использовать удобный момент — ситуацию резкого обострения отношений между США и Ираном, на которой Вашингтон сейчас сосредоточил все свое внимание.