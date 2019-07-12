Днепропетровск, Украина, , 16:33 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым относительно срока сдачи в эксплуатацию Центрального моста через Днепр после капитального ремонта. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает телеканал «Открытый».

Зеленский приехал в Днепропетровск с рабочей поездкой, явно нацеленной на поддержку его кандидатов на предстоящих досрочных выборов в Раду. Мэр Филатов всегда считался человеком бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский побывал на мосту через Днепр, который реконструируется уже не первый год. Он заявил, что достиг с мэром Филатовым договорённостей относительно сроков сдачи Центрального моста в эксплуатацию.

«Мы договорились с мэром господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан также заявил журналистам, что Зеленский лично приедет 14 сентября в Днепропетровск и проверит — сдан ли мост.

«Президент сам, первый, на КамАЗе будет ехать через мост», — сказал Богдан.

Напомним, что на КамАЗе ехал президент России Владимир Путин через Крымский мост во время церемонии открытия его автомобильной части.