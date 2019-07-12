Дамаск, , 16:27 — REGNUM

Сирийская арабская армия провела контрнаступление на северо-западе провинции Хама 11 июля 2019 года. В результате этих действий сирийские военные вернули под свой контроль город Хамамият и высоту Таль-Хамамият, а также прилегающие районы. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

ИА REGNUM ранее сообщало о внезапной атаке джихадистов и захвате ими Хамамията 10 июля. Наши эксперты также отмечали, что критически важно отбить город и высоту в этот же день до наступления темноты, чтобы боевики не смогли закрепиться на захваченных позициях.

Ключевую роль в контрнаступлении сирийских правительственных сил сыграла российская и сирийская авиация. По позициям боевиков были нанесены мощнейшие авиаудары. Кроме того, Хамамият, высота Таль-Хамамият и прилегающие районы находились под непрерывным огнем сирийской артиллерии. Наземная атака Сирийской арабской армии завершила дело.

По данным источников из сирийской армии, джихадисты заплатили за это наступление дорогую цену. Их потери в живой силе составили 45−50 человек убитыми, есть большое количество раненых. У террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты два эмира: Абу Хафез Керназ и Кахур Махрук.