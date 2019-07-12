Тбилиси, , 15:52 — REGNUM

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд призвала власти России возобновить прямое авиасообщение с Грузией. Она сослалась на заявления, сделанные в последние дни лидерами обеих стран и выражающие готовность стабилизации двусторонних отношений.

Как заявила американский дипломат грузинским журналистам, в США с тревогой смотрели на те непропорциональные меры, которые правительство и Госдума России обсуждали в ответ на развернувшиеся в Грузии события. Но высказанные как в Тбилиси, так и в Москве намерения к налаживанию отношений вселили в нее определенную надежду. Элизабет Руд в очередной раз выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Мы призываем России возобновить полеты в Грузию и из Грузии, так как здесь рады туристам со всего мира, и они чувствуют себя в безопасности. Мы твердо поддерживаем территориальную целостность Грузии и знаем, что Абхазия и Южная — неотъемлемые части Грузии в ее международно признанных границах», — заявила и. о. посла США.

Напомним, что российские власти приняли решение о приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией из-за беспорядков, которые начались в Тбилиси 20 июня и поводом для которых стал визит в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и попытка проведения 26-ой сессии Международной ассамблеи православия. Хотя мероприятие проводилось по приглашению грузинской стороны, оппозицию нынешнего правительства возмутил тот факт, что Сергей Гаврилов в ранге председателя МАП и ведущего сессии занял кресло председателя парламента Грузии.

Оппозиционные депутаты сорвали заседание ассамблеи и созвали митинг у здания парламента, который проходил под главным лозунгом «Россия — оккупант». Когда действия митингующих переросли в попытку штурма здания парламента, МВД приняло и осуществило решение о разгоне митинга. В результате столкновений с полицией и применения спецсредств пострадали десятки полицейских и сотни митингующих. Акции протеста в Тбилиси с тех пор не прекращаются, а их главными лозунгами остаются «Россия — оккупант» и «Гахария — в отставку».

На фоне таких акций протеста и было принято решение о приостановке авиасообщения. Госдума предлагала ввести против Грузии и ряд экономических санкций, но президент России отказался от их применения. Оппозиция подвергла подобное решение Владимира Путина жесткой критике и усмотрела за ним «новые коварные планы Кремля».

В настоящее время прямые авиарейсы из Грузии в Россию не выполняются, а транзитные перелеты, которые предлагают грузинская, белорусская, азербайджанская, турецкие и некоторые другие авиакомпании, гораздо длительнее по времени и дороже прямого сообщения. Российские авиакомпании в Грузию сейчас не летают.