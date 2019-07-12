Анкара, , 15:32 — REGNUM

Россия сегодня, 12 июля, поставила Турции первую партию зенитно-ракетных систем С-400, видео прибытия военных российских самолетов с комплексами опубликовал News-Front на своем Youtube-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о поставке Анкаре четырёх дивизионов С-400 между Россией и Турцией было заключено в 2017 году. Сумма контракта составила $2,5 млрд. 12 июля министерство обороны Турции подтвердило начало поставок компонентов ЗРК С-400 в Анкару. Они были отправленные на военных самолетах на авиабазу Мюртед.

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