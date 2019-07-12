Москва, , 15:27 — REGNUM

Российские военные заявили о начале поставок в Анкару первых комплектующих зенитного ракетного комплекса С-400. Как уточнили в Минобороны РФ, первую партию Турция получила сегодня, 12 июля.

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«В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля 2019 года осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что остальные элементы системы будет поставлены «в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о поставке Анкаре четырёх дивизионов С-400 между Россией и Турцией было заключено в 2017 году. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

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Вашингтон резко отреагировал на возможность этой сделки и потребовал от Турции отказаться от закупки российских ЗРК, в которых США увидели угрозу для военной инфраструктуры НАТО. На неоднократные попытки заставить Турцию изменить своё решение, Анкара отвечала решительным отказом.

12 июля министерство обороны Турции подтвердило начало поставок компонентов ЗРК С-400 в Анкару. Они были отправленные на военных самолётах на авиабазу Мюртед.

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