Лондон, , 15:37 — REGNUM

Генеральный секретарь Содружества наций Патришия Скотланд призвала власти Танзании обеспечивать «мир и порядок», а также избегать политических конфликтов ради обеспечения стабильного экономического развития страны. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление Скотланд, сделанное 9 июля в Лондоне в ходе переговоров с министром иностранных дел Танзании.

Содружество наций — добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты. Членами Содружества также являются Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун.

Скотланд сообщила министру иностранных дел Танзании Паламагамбе Кабуди о своем одобрении хода экономического развития Танзании, ответственного подхода властей и их компетентности.

В заявлении, предоставленном министерством иностранных дел Танзании, сообщалось, что министр Кабуди получил гарантию помощи стране со стороны Содружества наций.

В настоящее время Кабуди находится в Лондоне с четырехдневным визитом, в ходе которого он должен посетить заседание министров иностранных дел Содружества наций и международный саммит о свободе СМИ.