Киев, , 15:07 — REGNUM

Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год. Комментария опубликован на сайте партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/photos/a.833124666764469/2451332451610341/

Политик считает, что перечень должностных лиц, которые попадают под «новую люстрацию» «подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей Украины». По его мнению, подобные действия нынешнего украинского лидера — это «ещё одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша», попытка «наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок».

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«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти… Люстрировать для того, чтобы освободить место для «пятой колонны», — отмечает Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к граждан страны заявил, что намерен ужесточить закон о люстрации. К этому его сподвигло бездействие и безразличие украинских чиновников, которое он наблюдал последние два месяца, будучи на посту главы государства.

Так, люстрацию предлагается распространить на всех чиновников, занимавших высшие руководящие посты во власти на Украине после госпереворота 2014 года. В их число попадает бывший президент Украины Пётр Порошенко, все депутаты Верховной рады восьмого созыва, а также генпрокурор, глава СБУ и секретарь СНБО.

Сегодня, 12 июля, проект изменения к закону о люстрации на Украине был внесён Зеленским в Верховную раду.