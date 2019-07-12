Рим, , 15:06 — REGNUM

Лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини не возражает против проведения финансовой проверки партии, об этом он заявил журналистам в пятницу, 12 июля, передает Adnkronos.

Как сообщалось ранее, информагентство Buzzfeed опубликовала фрагмент аудиозаписи, на которой, по утверждению издания, соратники Сальвини ведут переговоры с приближенными к властным кругам российскими предпринимателями о получении 65 млн евро посредством ряда операций с куплей-продажей топлива.

Сальвини, в свою очередь, заявил, что его партия никогда не получала средств из России и никогда не вела переговоров на этот счет. Вопросы о том, вел ли какие-либо переговоры экс-секретарь лидера «Лиги» и глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини, нужно задавать ему самому, в любом случае «Лиги» эти переговоры не касались, добавил лидер партии.

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