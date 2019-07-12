Берлин, , 15:05 — REGNUM

Власти Германии приветствовали первый телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом 12 июля заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Мы приветствуем то, что президент Зеленский и президент Путин провели телефонный разговор, что обе стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Путин провел первый телефонный разговор с Зеленским. Инициатива исходила от украинской стороны. Это стало первым общением глав двух государств тет-а-тет с момента вступления Зеленского в должность главы государства.

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