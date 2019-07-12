Рим, , 14:56 — REGNUM

Власти ЕС должны рассматривать вопрос о причинах миграции во всей его полноте и решать проблему в ее корне, заявил в интервью La Verita в пятницу, 12 июля, новый министр правительства Италии по связям с ЕС Лоренцо Фонтана.

«Трафик человеческих существ» должен быть остановлен, добавил министр.

Фонтана был назначен на свой пост 10 июля, ранее он занимал в этом же правительстве пост министра по делам семьи.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.