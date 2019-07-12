Москва, 12 июля 2019, 14:54 — REGNUM
Сегодня, 12 июля, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также рассматривались основные аспекты российско-украинских отношений с учётом состоявшего разговора Путина и Зеленского.
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Как сообщало ИА REGNUM, первый разговор между президентом РФ Владимиром Путинным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся 11 июля и длился около 20 минут.
Подробности: Зеленский решился впервые позвонить Путину. О чём говорили?