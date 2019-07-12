Москва, , 14:50 — REGNUM

В условиях, когда в международной политической практике накладывают ограничения без оглядки на интересы рядовых граждан, Россия должна отвечать своим противникам симметрично. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Щадить своих противников нельзя. 13 августа 2008 года, когда можно было решить проблему, когда возникла не по вине России. Эту проблему не захотели решать, пошли по пути, что грузинский народ не виноват», — заявил Сосновский.

«Грузинский народ действительно не виноват. Но тем не менее была развязана война не по вине России. И когда можно было одним махом закрыть все проблемы и претензии Саакашвили, решить все вопросы и ничего бы больше не возникало, этого не сделали. Прошло 11 лет и получили опять то же самое, что было. Нужно врагов своих добивать», — подчеркнул он.

Он отметил, что несмотря на то, что в Грузии есть множество людей, которые лояльно относятся к России, это не может служить поводом для мягкой политики в отношении Тбилиси.

«Против России применяют санкции. Говорят, что кто-то конкретно виноват, но страдает вся Россия и никто не спрашивает, почему страдает российский народ! Говорят: Россия виновата, давайте применим санкции», — отметил он.

«И применяют эти санкции не только конкретным физическим лицам, а к фирмам, на которых работают люди, которые не имеют к этому отношения. И никто не спрашивает! Когда американцам, британцам или немцам нужно, они применяют санкции против страны, не задавая себе вопросов. Возьмите Иран — никто не задавался вопросом, как живёт иранский народ!» — добавил Сосновский.