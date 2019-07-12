Киев, , 14:50 — REGNUM

Приходы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) обязаны выплачивать Константинополю «дань» от четырех до 20 тыс. евро каждый. Об этом рассказал управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, представители Константинопольского патриархата пытались напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что прежний президент Пётр Порошенко обещал передать украинские святыни в подчинение Фанару. Однако встреча Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем не удалась, после чего новой украинской церкви «выставили счёт».

Епископ Константинопольской православной церкви и митрополит Галльский Эммануил сообщил главе ПЦУ Епифанию, что каждый приход должен платить от четырех до 20 тыс. евро, пояснил Антоний.

После этого, добавил он, глава раскольнического Киевского патриархата Филарет «поднял бучу» — выступил против томоса об автокефалии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне так называемый синод ПЦУ лишил раскольника Филарета Денисенко «канонических прав» управления Киевской епархией. При этом Филарета оставили в составе епископата ПЦУ.

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