Москва, , 14:43 — REGNUM

Для того, чтобы склонить Грузию к лояльности в отношении России, достаточно лишь угрозы применения санкций в отношении Тбилиси. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если они не пойдут на наши условия, тогда будьте добры вино продавайте в Европу, пусть ваши люди едут в Европу и оттуда перечисляют свои деньги, пусть «Боржоми» идёт в Европу и не надо наших туристов туда возить», — заявил Емельянов.

«Но в НАТО они не пойдут. Экономика Грузии тесно завязана на российскую экономику. В Европе, в США с их водой и винами их никто не ждёт. Экономика рухнет и правительство это быстро поняло, когда мы сделали заявление думское и создали эту угрозу», — подчеркнул он.

По его мнению, Россия не должна стесняться использовать своё экономическое значения для Грузии с целью интеграции элиты этой страны в российское культурно-информационное поле: Москва должна помогать работе неправительственных организаций в Грузии, спонсировать обучение представителей грузинской элиты в России.

«Санкции, угрозу санкций надо вводить как механизм политики, а не механизм наказания. Если мы будем использовать санкции, чтобы войти в Грузию и контролировать её элиту — тогда мы что-то сможем сделать», — добавил Емельянов.