Батуми, Грузия, , 14:42 — REGNUM

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в прошедшей в Батуми конференции, посвящённой 10-летию «Восточного партнёрства» — программы сотрудничества между Евросоюзом и Грузией, Украиной, Молдавией, Арменией, Азербайджаном и Белоруссией.

Говоря о процессе интеграции России и Белоруссии, Чапутович заявил: «Мы поддерживаем белорусское общество и белорусское государство в сохранении независимости. Однако сами белорусы должны определить, какое политическое будущее ожидает эту страну. В любом случае, Европейский союз открыт, предлагает свою помощь и поддержку, делится своей системой ценностей, и это может быть сигналом для белорусского общества, какой выбрать путь».

По мнению польского министра, Грузия, Украина и Молдавия являются «более продвинутыми» в деле стремления к Евросоюзу, а Белоруссия, Армения и Азербайджан — менее «продвинутые». И сейчас идёт дискуссия о том, отдавать предпочтение «продвинутым», или вести диалог со всеми на равных.

Как передаёт «Польское радио» польский министр обсудил ситуацию в Грузии с президентом Саломе Зурабишвили, главой МИД Давидом Залкалиани и председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григолом Вашадзе.

При этом «Польское радио» говорит о протестах в Грузии в связи со «скандальным поведением российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте в Тбилиси». Изданием полностью игнорируется факт оскорбления президента России Владимира Путина, эффект от которого давно перекрыл предыдущую провокацию грузинской оппозиции.