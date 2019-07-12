Брюссель, , 14:40 — REGNUM

Европейский союз за 2018 год запретил въезд на свою территорию порядка 471 тыс. иностранных граждан, об этом 12 июля сообщает статистическое агентство Eurostat.

Данное бюро также предоставило информацию о незаконном проживании людей на территории содружества: по сведениям экспертов в 2018 году их было зафиксировано порядка 602 тыс. человек.

478 тыс. нелегалов получили уведомления с требованием покинуть Евросоюз, а 198 тыс. были депортированы. Больше всего нелегальных мигрантов было зафиксировано в Германии — 134 тыс. 100 человек.

Напомним, Европейский союз является желанным местом для проживания многих беженцев с территории Ближнего Востока и Африки. Люди спасаются от внутренних конфликтов и нищеты в родных странах.

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