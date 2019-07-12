Москва, , 14:33 — REGNUM

В Госдуме назвали символичным внесение законопроекта в Верховную раду о люстрации экс-президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM12 июля.

«На фоне первого телефонного разговора между новым главой Украины и президентом России, важного для начала восстановления отношений, инициатива Зеленского по поводу применения так называемой люстрации к Порошенко и его окружению выглядит символично», — полагает депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

При этом парламентарий допускает, что инициатива является просто пиар-ходом в рамках предвыборной кампании в Верховную раду.

«Один из способов — окончательно дискредитировать Порошенко и не дать возможности его партии занять места в парламенте», — отметил он.

Он сожалеет, что борьба с коррупцией и олигархами у Зеленского — всего лишь спектакль и попытка вытеснить с политической арены неугодных и опасных для него деятелей, не оставляющих надежду вернуться к властной кормушке.

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