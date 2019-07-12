Париж, , 14:36 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Белград (15−16 июля) с целью «возобновить связи» с Сербией, сообщает Le Figaro.

Визит, намеченный на декабрь 2018 года и отложенный из-за кризиса «желтых жилетов», станет первым визитом президента Эммануэля Макрона в Сербию.

Одной из главных тем на повестке визита, как ожидается, станет отношения с Косово, бывшей сербской провинцией. Напряженность в двусторонних отношениях возросла с введением Косово 100% таможенных пошлин на сербские продукты в конце 2018 года.

Напомним, последний официальный визит президента Франции в Белград состоялся в 2001 году, когда глава французского государства Жак Ширак отправился в Югославию.

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