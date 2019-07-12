Владимир, , 14:32 — REGNUM

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предложил наделить депутатов владимирского горсовета правом самостоятельно определить порядок избрания главы города — в том числе и путём прямых выборов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Сипягин внёс в законодательное собрание области проект изменений в закон «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных образований Владимирской области».

Во Владимирской области губернатор предложил установить единый альтернативный порядок избрания глав всех городских округов, кроме закрытого города Радужный. Градоначальников предлагается выбирать либо на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Избранные любым из этих способов главы городских округов будут возглавлять местные администрации.

По мнению губернатора, прямые выборы повысят уровень прямой ответственности мэра перед населением, а также подтолкнут жителей Владимира к активности в осуществлении местного самоуправления. Нынешний же закон, принятый в 2014 году, исключает возможность избрания главы города Владимира на муниципальных выборах.