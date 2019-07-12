Черкесск, , 14:21 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии обернулось громким скандалом отстранение КПРФ от выборов в Народное собрание (парламент) республики шестого созыва. Представитель фракции КПРФ в Государственной Думе Александр Ющенко в ходе пленарного заседания 9 июля обнародовал проблему, с которой столкнулись его однопартийцы в Карачаево-Черкесии, и назвал виновными в ней власти республики.

В своей гневной речи он назвал ситуацию, которая складывается на выборах в Карачаево-Черкесии, выходящей за рамки здравого смысла и не соответствующей нормам Конституции России. По словам Ющенко, делегатов конференции, на которой утверждался партийный список КПРФ на выборы в парламент, «пытались подкупить, запугивали, даже приезжали к ним ночью домой и угрожали». Уже в процессе самой конференции представители местного избиркома и минюста «вмешивались в работу счётной комиссии». При этом, как отметил Ющенко, активную роль в этом играла Лариса Абазалиева — председатель избирательной комиссии и близкая родственница главы республики Рашида Темрезова.

Прошелся представитель КПРФ в Госдуме и по судье Верховного суда Карачаево-Черкесии Марине Езаовой, которая принимала решение о снятии списка КПРФ с выборов. По словам Ющенко, ее называют в республике «личной судьей клана Арашуковых». Якобы Марину Езаову и ее мужа Арсена Езаова (экс-заместитель руководителя республиканского управления Следственного комитета, ушедший в отставку после громкого дела Арашуковых — ред. ИА REGNUM ) связывали дружественные отношения с сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым, арестованным по делу о хищении у «Газпрома» газа на сумму более 30 млрд рублей.

«Карачаево-Черкесские коммунисты давно указывали, что власть в республике глубоко криминализованна, что фактическими хозяевами региона стали мафиозные кланы, которые просто плюют на законы, как на выборах, так и во всех остальных сферах жизни. События подтверждают эту оценку наших товарищей», — заявил Ющенко.

Депутат высказался за то, чтобы законность в Карачаево-Черкесии восстановил Верховный суд России.

«А то слишком многие власть имущие там решили, что им закон вообще не писан. Мы считаем необходимым в деталях проинформировать президента России о сложившемся в Карачаево-Черкесии положении. И я думаю, что к имеющимся источникам, наша информация будет не лишней», — подытожил представитель КПРФ в Госдуме.

Обвинения, выдвинутые Александром Ющенко в адрес органов власти Карачаево-Черкесии, не остались без внимания. На 57 сессии республиканского парламента 11 июля депутаты, посмотрели видеозапись выступления депутата от КПРФ в Госдуме. Большинство из парламентариев высказало свои возмущения по поводу обвинений.

«Как он может давать оценку нашему субъекту, если он даже ни разу не был в Карачаево-Черкессии? Кто давал ему право вешать ярлыки? — возмутилась депутат Наталья Власенко — представитель «Единой России».

По мнению председателя комитета по законодательству и государственному строительству Владимира Умалатова, проблема возникла именно внутри самой партии КПРФ, когда они «попытались исключить из списка самых уважаемых депутатов-коммунистов».

«Считаю голословными и оскорбительными обвинения господина Ющенко в отношении прежде всего наших жителей, руководства, депутатов. Соответствующие правоохранительные органы должны дать этому правовую оценку», — заявил депутат, призвав комиссию по вопросам депутатской этики Госдумы дать соответствующую оценку высказываниям Ющенко.

Председатель общественной организации «Карачаево-Черкесское республиканское объединение организаций профсоюзов» Раиса Айбазова предложила подать в суд на Ющенко «за клевету на общественные организации, на все властные структуры Карачаево-Черкесии».

По итогам обсуждения депутаты Народного собрания приняли обращение к Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации.

«Считаем выступление господина Ющенко однозначно ангажированным и выражаем свое недоумение и возмущение тем, что в стенах высшего законодательного органа страны возможно в угоду каким-то политическим силам «вешать» ярлыки на все ветви власти одного из субъектов федерации и пытаться путем передергивания фактов очернить всю республику, прикрываясь при этом депутатской неприкосновенностью», — приводит слова из текста обращения РИА «Карачаево-Черкесия».

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Напомним, в Карачаево-Черкесии в 2019 году состоятся выборы в Народное собрание (парламент) республики шестого созыва. Как сообщало ИА REGNUM, в выборах примут участие пять партийных объединений: «Единая Россия», «Патриоты России», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа». В предвыборной борьбе были отстранены сначала «Партия возрождения России и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», а затем и КПРФ. Причиной стали нарушения в организации предвыборной работы и в составлении списка кандидатов.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Будут распределены 50 депутатских мандатов. Напомним, выборы в КЧР проходят по партийным спискам. В нынешнем созыве парламента заседали депутаты от пяти политических партий: «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, «Патриотов России» и ЛДПР. Представителей от КПРФ было пятеро. «Единую Россию» представляли в парламенте 37 депутатов, трое — «Справедливую Россию» и столько же «Патриотов России» и двое — ЛДПР.

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