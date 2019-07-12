Анкара, , 14:20 — REGNUM

Университеты Турции и России подписали соглашение о сотрудничестве, об этом 12 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Договоренность была достигнута по итогам заседания комитета по науке и образованию V турецко-российского форума общественности, прошедшего в Санкт-Петербурге.

Ректор университета Анкары Эркан Ибиш подчеркнул важность двустороннего сотрудничества между высшими учеными заведениями двух стран. Ученый отметил, что в высшем образовании Турции произошли серьезные сдвиги в сторону открытости миру.

Напомним, двустороннее сотрудничество между Турцией и Россией продолжает набирать обороты. Несмотря на охлаждение в прошлом и значительное число вопросов, на которые стороны имеют свои ответы, странам удается находить взаимопонимание.

В частности, благодаря усилиям Анкары и Москвы удалось достигнуть соглашения о прекращении огня в Сирии, которое в целом способствовало деэскалации насилия в регионе. Кроме того, Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию.

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