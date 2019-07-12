Москва, , 14:17 — REGNUM

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей просит созвать Совет Безопасности ООН, сообщила 12 июля председатель комиссии Елена Сутормина в ходе пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сутормина рассказала, что комиссия ОП РФ обратилась к заместителю генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло с просьбой созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с публикацией в Die Welt немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, а также по вопросам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

«В последнее время участились провокации на историческую тему, и больше всего ситуация обострилась в странах Балтии. В Эстонии сейчас ведутся разговоры о восстановлении памятника легионерам 20-й эстонской дивизии СС», — заявила Сутормина.

Она также заявила, что в мае 2018 года комиссия провела масштабные исследования о жизни ветеранов, воевавших в рядах советской армии во время Второй мировой войны. Результаты мониторинга показали, что хуже всего ветераны войны живут именно в странах Балтии.

Следующий год в России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эксперт отметила, что на этом фоне количество фейковых вбросов может увеличиться.

Танковое сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года и стало самым масштабным танковым сражением Второй мировой войны. В преддверии 76-й годовщины этого события в известном немецком издании Die Welt появилась статья с призывом снести монумент, возведенный в память о погибших в бою, так как сражения на Прохоровском поле, по мнению автора, не было. Журналист ссылался на немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера и на данные архивов.