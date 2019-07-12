Москва, , 14:15 — REGNUM

В Турцию уже в ближайшее время вылетит второй военно-транспортный самолёт ВКС РФ. Он доставит в Анкару очередную партию полкового зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщает ТАСС.

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В России подтвердили начало поставок С-400 в Турцию

Третья часть поставки, которая включает в себя свыше 120 зенитных управляемых ракет различных типов, будет отправлена позднее морским путём. Как уточнил собеседник, это произойдёт ориентировочно в конце лета.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, Турция подписала в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

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США узрел в российских зенитных ракетных комплексах угрозу для военной инфраструктуры Североатлантического альянса и неоднократно принимал попытки заставить Турцию отказаться от этой сделки. Анкара ответила решительным отказом.

Сегодня, 12 июля, министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ подтвердили факт начала поставок.

В Кремле заявили, что поставки российских ЗРК С-400 в Турцию осуществляются в строгом соответствии с договорённостями сторон и подписанными контрактами. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что развёртывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.