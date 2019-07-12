Москва, , 14:17 — REGNUM

Финансовая поддержка из США и России позволяет экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили заниматься «политическим экстремизмом и терроризмом». В частности, из России получает средства телеканал «Рустави 2», заявила телеведущая и журналистка Тина Канделаки в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Канделаки, «Рустави 2» напрямую получает средства из России, от бизнесмена с российским гражданством Кобы Накопии. Телеведущая назвала бизнесмена «кошельком Саакашвили».

Она добавила, что деньги позволяют «силам Саакашвили» нагнетать в Грузии антироссийские настроения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2» прозвучали грязные ругательства в адрес президента РФ Владимира Путина. Оскорбительный текст зачитал ведущий Георгий Габуния.

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