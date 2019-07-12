Вашингтон, , 13:59 — REGNUM

Главной угрозой безопасности Соединённых Штатов в предстоящее столетие является Китай. Такое заявление в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США сделал претендент на пост нового председателя комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

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Он отметил, что Китай научился более эффективно бороться, наблюдая за американскими войнами на Ближнем Востоке.

«Они очень внимательно наблюдали за нами во время Первой и Второй войн в Персидском заливе. Они следили за нашими возможностями и во многом им подражали», — приводит издание Bloomberg слова генерала.

«Китай очень и очень быстро совершенствует свои вооружённые силы в космической, воздушной, кибернетической, морской, сухопутной областях», — добавил Милли, отметив, что США должны убедиться, что «мы не теряем наших преимуществ, которые мы имеем по отношению к другим странам, особенно по отношению к Китаю».

Милли считает, что Китай является одним из крупнейших вызовов для страны наравне с Россией, Ираном и Северной Кореей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Стратегического командования Вооружённых сил США (Стратком) генерал Джон Хайтен заявлял, чтоРоссия является единственной угрозой существованию Соединённых Штатов. При этом, по его словам, Россия является наиболее значительной угрозой для США, а КНДР — наиболее непредсказуемой угрозой, опасной в «краткосрочной перспективе».

По мнению госсекретаря США Майка Помпео, в долгосрочной перспективе намного большую угрозу для жизненного уклада американцев, создающую риски экономическому росту США, представляет Китай, а не Россия.

Добавим, что новая военная стратегия США определяет Северную Корею, Китай, Россию и Иран в качестве главных врагов Вашингтона. При этом в документе говорится, что США готовы применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить «жизненно важные интересы страны, её союзников и партнеров».