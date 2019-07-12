Москва, , 15:07 — REGNUM

В ходе первого этапа тестирования программы для электронного голосования на предстоящих выборах депутатов Московской городской думы произошли сбои. Об этом заявил заместитель председателя Общественной палаты города Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва Алексей Венедиктов.

«Но именно для этого и проводится тестирование. Программисты программы сами и с помощью наблюдателей обнаружили огрехи и приступили к их исправлению», — уточнил он.

По словам Венедиктова, основной сбой пришёлся на связь с принтером и видеоцентром — возникли перебои с сигналом. Голосование продолжалось для пользователей, но не для наблюдателей, что, конечно, критично.

Кроме того, была поймана и отбита внутренняя атака.

«178 событий детектировано средствами контроля, ботнет из 887 устройств пытались сгенерить собственные бюллетени и вбросить их в блокчейн. Нарушитель не смог войти на анонимайзер. Принято решение об увеличении количества тестов — для айтишников и для наблюдателей», — сообщил он.

Напомним, 11 июля в Московском парламентском центре прошёл первый этап тестирования онлайн-системы голосования на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования