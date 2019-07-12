Эрбиль, Ирак, , 14:06 — REGNUM

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал членов нового правительства работать на благо всех людей региона, а не на интересы политических партий, которые они представляют. Об этом 12 июля сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время первого заседания сформированного правительства, одобренного парламентом курдской автономии.

Барзани отметил, что основной задачей его правительства будет работа над вопросами военной отрасли, а также проведение финансовых и административных реформ.

Напомним, парламентские выборы в Иракском Курдистане прошли в сентябре 2018 года, однако чиновники долгое время не могли сформировать правительство ввиду внутриполитических разногласий.

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