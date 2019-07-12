Мурманск, , 13:56 — REGNUM

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова прибыла в Мурманск.

Как сообщает TV21, в программе визита — знакомство с ходом строительства детского сада в Североморске, посещение Мурманского областного онкологического диспансера, а также совещание, посвященное вопросам демографии и здравоохранения Мурманской области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис, назначенный врио губернатора Мурманской области в апреле этого года, подверг жесткой критике региональную систему здравоохранения. Своей должности лишился министр здравоохранения Мурманской области. Новому главе министерства было дано поручение сосредоточиться на доступности медицинской помощи, работе «скорых», бесперебойном лекарственном обеспечении и укомплектованности больниц профессиональными кадрами.