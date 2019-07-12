Москва, , 13:55 — REGNUM

Законопроект о наказании за несообщение о преступлениях против жизни внесли в Госдуму депутаты «Единой России», среди которых Евгений Марченко, передает корреспондент ИА REGNUM12 июля.

Прописываются санкции за несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах. За это преступление предлагается штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Отдельно указывается, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о готовящемся или совершенном преступлении, совершенным его супругом или близким родственником.

Такая ответственность установлена и успешно действует во многих зарубежных странах, в том числе, в Швеции, Франции, Канаде, указал автор.