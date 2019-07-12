Киев, , 14:15 — REGNUM

Доказать связь оппозиционных телеканалов NewsOne и 112.ua, а также телеканала Zik с Россией не представляется возможным, заявила заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук с трибуны Верховной рады, сообщило 11 июля информационное агентство «Укринформ».

По её словам, всему виной профессиональные юристы, которые работают на телеканалах.

«То есть фактически невозможно доказать, что РФ имеет какое-то влияние на эти телеканалы. По этому поводу мы переписывались с СБУ, но пока нам не предоставлены документы, подтверждающие такое влияние», — рассказала чиновник.

Она также отметила, что не существует прямых доказательств связи телеканалов с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Напомним, собственником всех трёх каналов является депутат Верховной рады Тарас Козак, но украинские политики и СМИ утверждают, что реальным владельцем телеканалов якобы является Виктор Медведчук.

Проверки трёх телеканалов начались после того, как NewsOne договорился провести телемарафон с каналом «Россия 1» на тему войны в Донбассе, а затем отменил из-за многочисленных угроз.

Читайте также: Попытка связи Москвы и Киева через телемост: за и против

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук, комментируя отмену телемоста, заявил, что украинским властям, несмотря ни на что, не удастся рассорить народы России и Украины.

Читайте также: Медведчук об отмене телемоста: «Не получился этот — получится другой»