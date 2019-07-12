Киев, 12 июля 2019, 14:15 — REGNUM
Доказать связь оппозиционных телеканалов NewsOne и 112.ua, а также телеканала Zik с Россией не представляется возможным, заявила заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук с трибуны Верховной рады, сообщило 11 июля информационное агентство «Укринформ».
По её словам, всему виной профессиональные юристы, которые работают на телеканалах.
Она также отметила, что не существует прямых доказательств связи телеканалов с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Напомним, собственником всех трёх каналов является депутат Верховной рады Тарас Козак, но украинские политики и СМИ утверждают, что реальным владельцем телеканалов якобы является Виктор Медведчук.
Проверки трёх телеканалов начались после того, как NewsOne договорился провести телемарафон с каналом «Россия 1» на тему войны в Донбассе, а затем отменил из-за многочисленных угроз.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук, комментируя отмену телемоста, заявил, что украинским властям, несмотря ни на что, не удастся рассорить народы России и Украины.
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