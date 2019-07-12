Киев, , 13:49 — REGNUM

Украинский политтехнолог Тарас Загородний приветствовал прямые переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Соответствующее заявление Загородний сделал 12 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, переговоры с Кремлем дают Киеву возможность заключить мирный договор.

«Без прямых переговоров с Путиным, или переговоров в нормандском или женевском форматах, или в рамках будапештского ничто не будет двигаться вперед. У нас де-факто уже есть соглашение о перемирии — это Минск-2, но нам нужно выходить на мирный договор, потому что выходить из войны нужно с защитой украинских национальных интересов. К этому нужно двигаться, потому что это интересно всем», — сказал Загородний.

При этом он призвал Киев использовать в своих интересах желание Запада снять санкции с России.

«Нужно использовать интересы, которые сегодня существуют в Европе относительно отмены санкций в отношении России и на этом играть свои интересы. Нам нужно выходить из войны, потому что война истощает нашу страну», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.

«Обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — заявили в Кремле.

Позже Офис президента Украины проинформировал, что президенты обсудили освобождение пленных моряков и других украинцев.