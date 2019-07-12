Москва, , 13:48 — REGNUM

Законопроект об исковой давности требований по общему имуществу в домах внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Галиной Хованской, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Предлагается не распространять исковую давность на требования, вытекающие из отношений по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом в многоквартирном доме.

Авторы отмечают, что Жилищный кодекс установил режим общего имущества в многоквартирном доме, основанный на принципах единства и неделимости, достаточно подробно определил признаки и состав общего имущества в многоквартирном доме, предусмотрел положения, препятствующие незаконному исключению элементов общего имущества из общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме.

«Случаи неправомерного оформления права собственности на нежилые помещения, предназначенные для обслуживания многоквартирного дома, существенно влияют, в первую очередь на безопасность проживания в многоквартирном доме и поэтому собственники помещений должны иметь право на защиту своих прав в любое время», — уверены парламентарии.