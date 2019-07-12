Анкара, , 13:45 — REGNUM

Турция находится в тесной координации с Россией по вопросам поставок зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил 12 июля глава министерства иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в настоящее время стороны координируют вопросы разрешений «на прибытие самолетов, делегаций и так далее».

«Никаких проблем нет, дальше процесс будет продолжаться, как положено», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 июля, в Турцию начались поставки российских С-400. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

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