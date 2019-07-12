Киев, , 13:45 — REGNUM

Правительство Украины перераспределило 19,3 млн долл на погашение долгов по зарплатам шахтеров. Об этом 12 июня заявил в парламенте во время «Часа вопросов правительству» вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

«К сожалению, средства государственного бюджета, которые должны были идти на общественный бюджет и фонд регионального развития — 500 млн были направлены на зарплаты шахтерам», — сказал Зубко.

Он признал, что правительству Владимира Гройсмана не удалось реформировать угольную отрасль. По его словам, проблему угледобывающей промышленности придется решать уже новому парламенту.

«В следующем созыве парламента нам нужно думать о коренном изменении подхода к угольной отрасли. Это и вопрос безопасности, и вопрос формирования работы государственных шахт, и вопрос приватизации, и вопросы оптимизации этих шахт. История с постоянными дотациями, с постоянной задержкой выплат зарплат никого не устраивает, ни государство, ни шахтеров, ни местное самоуправление», — ответил Зубко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Кабинет министров Украины предложил Верховной раде дополнительно направить 1 млрд грн (38,7 млн долл) на зарплаты шахтерам.

Напомним, 10−11 июля парламент Украины так и не проголосовал за изменение закона Украины о госбюджете на 2019 год, чтобы перераспределить бюджетные средства.