Киев, 12 июля 2019, 13:45 — REGNUM
Правительство Украины перераспределило 19,3 млн долл на погашение долгов по зарплатам шахтеров. Об этом 12 июня заявил в парламенте во время «Часа вопросов правительству» вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
Он признал, что правительству Владимира Гройсмана не удалось реформировать угольную отрасль. По его словам, проблему угледобывающей промышленности придется решать уже новому парламенту.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Кабинет министров Украины предложил Верховной раде дополнительно направить 1 млрд грн (38,7 млн долл) на зарплаты шахтерам.
Напомним, 10−11 июля парламент Украины так и не проголосовал за изменение закона Украины о госбюджете на 2019 год, чтобы перераспределить бюджетные средства.