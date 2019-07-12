Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM

Дагестанский Дербент и турецкий город Конья в будущем могут стать побратимами. Протокол о намерении установить соответствующие отношения подписали мэр Дербента Хизри Абакаров и руководитель департамента по внешним связям администрации города Конья Сами Кючюктыглы Муджахит. Церемония состоялась 12 июля в Санкт-Петербурге, на полях Российско-турецкого форума общественности, пишет ТАСС.

«Наши отношения имеют крепкий и надежный фундамент. Однако новый этап в нашем взаимодействии придаст импульс развитию и воплощению в жизнь совместных проектов», — сказал на церемонии Хизри Абакаров.

По его словам, города-побратимы намерены активизировать политическое, экономическое и культурное партнерство в сфере туризма и курортного дела. Муджахит со своей стороны отметил, что подписание протокола позволит установить между городами еще более дружеские отношения для укрепления связей, развития гуманитарного, экономического и культурного сотрудничества.

Напомним, Дербент — самый южный и самый древний город не только Дагестана, но и всей России. Его население на сегодняшний день составляет порядка 125 тысяч человек. На официальном сайте муниципалитета в качестве побратимов указаны пять городов: Псков и Кронштадт (Россия), Гянджа (Азербайджан), Хадера (Израиль) и Якима (США).

Конья — один из крупнейших городов Турции, в котором проживает более 2 млн человек. Известен своей богатой историей, а также богатым культурным и религиозным наследием. В числе его побратимов французский Париж, итальянская Верона, немецкий Дортмунд, японские Киото и Окаяма, азербайджанский Баку и другие.

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