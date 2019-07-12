Москва, , 13:43 — REGNUM

Россия должна использовать угрозу санкций как инструмент своей «мягкой силы» в Грузии. Об этом заявил заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Санкции нужно использовать для того, чтобы вернуться в Грузию. Чтобы мы имели свой сегмент СМИ, чтобы мы имели там университеты, чтобы работали с грузинской элитой. Для этого мы угрожаем введением санкций», — заявил Емельянов.

«Вы хотите продавать вино на наш рынок, вы хотите, чтобы приезжали наши туристы? Будьте добры, пусть работают наши неправительственные организации, пусть их чиновники учатся у нас, пусть их военные учатся у нас, русский язык станет языком межнационального общения. Для этого надо использовать угрозу санкций, а не чтобы наказать какого-то пупса, который нахамил даже президенту», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что не отрицает необходимость санкций как таковых, однако «санкции должны быть инструментом политики, а не механизмом наказания».

«Что такое инструмент политики? Почему мы потеряли Грузию? Потому что с помощью так называемой «мягкой силы» и за небольшие деньги американцы и их союзники установили контроль над сферой принятия решений», — указал Емельянов.

«Был устроен контроль над принятием государственных решений, был установлен контроль над политическими деятелями, был установлен контролем над сферой формирования общественного мнения, над СМИ. Над другими институтами социализации: университетами, средней школы и так далее. Сформирована совершенно антироссийская элита», — добавил он.