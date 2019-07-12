Нур-Султан, , 13:43 — REGNUM

Законопроект по модернизации гражданского процессуального кодекса обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Верховного суда Жакип Асанов. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава Верховного суда отметил, что законопроект также направлен на внедрение нового института административной юстиции. Токаев, в свою очередь, указал на необходимость повышения качества судебных решений и компетенции судейских кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Нур-Султане состоялось расширенное совещание судей по итогам первой половины 2019 года. Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов отметил, что многие судьи в республики получают свои должности через знакомых.

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