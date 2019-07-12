Москва, , 13:40 — REGNUM

Совещание с постоянными членами Совета безопасности включено в график российского президента Владимира Путина на 12 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Путин в этот день занят внутренними делами и внутренними встречами. Традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза намечено на вторую половину дня. Кроме того, у президента запланирован международный телефонный разговор.

С кем именно планирует беседовать президент, Песков не уточнил. Он только добавил, что день пройдет в обычной рутинной работе, без крупных публичных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков пояснил, что поездки Путина в пределах России Кремль не анонсирует заранее из-за его подвижного графика.

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