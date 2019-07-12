Веллингтон, , 13:37 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Азиатско-Тихоокеанские страны являются одним из приоритетов внешней политики Индонезии, сообщает Antaranews.

«Индонезия является частью Тихого океана, поэтому необходимо укреплять связи со странами региона в форме сотрудничества», — заявила глава МИД Индонезии в Оклендском конференц-центре Sky City (Новая Зеландия).

По её словам, существует много аналогичных проблем, с которыми сталкиваются тихоокеанские страны и Индонезия, одной из которых является проблема изменения климата.

«Мы пытаемся создать импульс привязанности друг с другом и после ее формирования мы откроем другие формы сотрудничества», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди рассказала о приоритетах внешней политики Индонезии на 2019 год.

Читайте также: Глава МИД Индонезии рассказала о приоритетах внешней политики в 2019 году