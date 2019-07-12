Киев, , 13:25 — REGNUM

«Атлантический совет» рекомендует на пост премьер-министра Украины «проходимцев внешнего управления». Об этом 12 июля заявил в эфир одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний, комментируя публикацию изданием Atlantic Council списка якобы наиболее подготовленных кандидатов на пост премьер-министра Украины.

«Я категорически против. Этот список просто ужас. Надеюсь, что будет нормальный премьер-министр, который будет защищать украинские национальные интересы, а не международных спекулянтов и инвестиционных банкиров… Какие-то проходимцы внешнего управления. Какие-то неизвестные люди нам навязывают мнение, что они пользуются доверием в международной экспертной среде», — сказал Загородний.

Он напомнил, что Украине не нужен премьер-министр, который продолжит практику выкачивания ресурсов и денег из страны в пользу западных спекулянтов.

«Премьер-министр должен защищать экономические интересы, в первую очередь Украины, а не каких-то международных кругов, которые собираются только выкачивать ресурсы из нашей страны, зарабатывать на наших долгах, приватизировав Национальный банк, который устанавливает высокие учетные ставки, чтоб у нас были высокие ставки по долгам», — подметил Загородний.

Он сообщил, что нынешний заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован отличился уничтожением банковской системы. Эксперт также напомнил, что экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус является гражданином Латвии.

«Вопрос в том, что это премьер-министр Украины, а не тот, кто будет выкачивать ресурсы с нашей страны через долги или через уничтожение банковской системы как это делал Рашкован. Или выкачку денег как это делает Коболев со своими западными партнерами, которые сидят в наблюдательном совете», — рассказал Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля издание Atlantic Council («Атлантический совет» — американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений) опубликовало список якобы наиболее подготовленных кандидатов в кресло премьера Украины. В частности, это экс-министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован, экс-министр финансов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, глава «Нафтогаза Украины» Коболев и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«На Западе Абромавичуса считают честным, эффективным, принципиальным, обаятельным и абсолютным приверженцем успешной Украины. Выбор Абромавичуса будет сигнализировать инвесторам, западным партнерам и украинцам, что Зеленский серьезно настроен относительно изменений в стране», — говорится в материале.