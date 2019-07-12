Киев, 12 июля 2019, 13:25 — REGNUM
«Атлантический совет» рекомендует на пост премьер-министра Украины «проходимцев внешнего управления». Об этом 12 июля заявил в эфир одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний, комментируя публикацию изданием Atlantic Council списка якобы наиболее подготовленных кандидатов на пост премьер-министра Украины.
Он напомнил, что Украине не нужен премьер-министр, который продолжит практику выкачивания ресурсов и денег из страны в пользу западных спекулянтов.
Он сообщил, что нынешний заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован отличился уничтожением банковской системы. Эксперт также напомнил, что экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус является гражданином Латвии.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля издание Atlantic Council («Атлантический совет» — американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений) опубликовало список якобы наиболее подготовленных кандидатов в кресло премьера Украины. В частности, это экс-министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован, экс-министр финансов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, глава «Нафтогаза Украины» Коболев и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.