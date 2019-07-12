Москва, , 13:17 — REGNUM

В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, мы в СМИ видели сообщение по Buzzfeed, мы также ознакомились, собственно, с распечаткой вот этой записи, из которой ничего не следует ровным счетом», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Buzzfeed опубликовало фрагмент аудиозаписи, на которой, по утверждению издания, соратники вице-премьера Италии, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини ведут переговоры с приближенными к властным кругам российскими предпринимателями о получении 65 млн евро посредством ряда операций с куплей-продажей топлива.

По словам самого Сальвини, он «никогда не получал в России ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» и что он готов повторять этот ответ столько раз, сколько понадобится.

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