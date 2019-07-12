Москва, , 13:13 — REGNUM

Сегодня, 12 июля, президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили проблемы ближневосточного урегулирования. Разговор состоялся по телефону по инициативе Аббаса, сообщается на сайте Кремля.

Путин подтвердил готовность России предпринимать шаги по возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях взаимопримирения.

Аббас выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению.

Отмечается, что состоялся обстоятельный обмен мнениями. Кроме того, главы двух стран, обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества.

Подробнее: Кремль сообщил о возможной встрече Путина с Аббасом

Как сообщалоИА REGNUM, предыдущая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом состоялась в Кремле 14 июля 2018 года.

Ранее на данную тему: Встреча Путина и Аббаса состоится 14 июля в Москве