Москва, 12 июля 2019, 13:13 — REGNUM
Сегодня, 12 июля, президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили проблемы ближневосточного урегулирования. Разговор состоялся по телефону по инициативе Аббаса, сообщается на сайте Кремля.
Путин подтвердил готовность России предпринимать шаги по возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях взаимопримирения.
Аббас выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению.
Отмечается, что состоялся обстоятельный обмен мнениями. Кроме того, главы двух стран, обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества.
Подробнее: Кремль сообщил о возможной встрече Путина с Аббасом
Как сообщалоИА REGNUM, предыдущая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом состоялась в Кремле 14 июля 2018 года.
Ранее на данную тему: Встреча Путина и Аббаса состоится 14 июля в Москве