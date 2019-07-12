Афины , 12 июля 2019, 16:41 — REGNUM
Министерство иностранных дел Греции сообщило в пятницу, 12 июля, о намерении нового правительства страны следовать линии Европейского союза и признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой государства. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД Греции.
«Правительство Греческой Республики в соответствии с общей позицией ЕС… приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Напомним, предыдущее правительство Греции воздержалось от признания Гуайдо, который в январе провозгласил себя временным «президентом Венесуэлы».